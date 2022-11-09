На Черкащині 4-річна дівчинка випала з вікна і загинула, поки мама забирала з садочка старшу дитину

Дівчинка випала з вікна в той час, коли мама вийшла з дому, щоб забрати з дитячого садочка свою другу дитину.
В Умані на Черкащині 4-річна дівчинка випала з вікна четвертого поверху будинку. Від отриманих травм дитина померла в реанімаційному відділенні місцевої центральної лікарні.
Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.
Нещасний випадок стався, коли мати пішла до дитячого садочку по старшу дитину.
Правоохоронці встановили, що дитина, перебуваючи в кімнаті квартири без нагляду дорослих, підставила табуретку й вилізла на підвіконня. Дівчинка самостійно відчинила вікно та випала з четвертого поверху будинку, отримавши тілесні ушкодження.
За даними поліції, раніше сім’я не потрапляла в поле зору правоохоронців та не перебувала на обліку служби у справах дітей.
Попередньо слідчі кваліфікували подію за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі триває з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, у Кременчуці дівчинка 2016 року народження обперлася об москітну сітку та випала з вікна третього поверху.
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