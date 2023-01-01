На Черкащині автівка впала у воду: водій не вижив (фото)

Автомобіль Mitsubishi Pajero злетів з моста.
Між селами Пастирське та Ротмистрівка сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії 68-річний водій загинув на місці.
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
Автомобіль Mitsubishi Pajero злетів з моста та впав у річку Гнилий Ташлик. Попередньо водій не впорався з керуванням. Машина пошкодила секцію відбійника та впала у воду.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого).
Нагадаємо, на сході Болівії 30 грудня пасажирський автобус упав у гірську ущелину, в результаті чого щонайменше 11 осіб загинули та 28 дістали поранення.
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