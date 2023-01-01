Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Черкащині автівка впала у воду: водій не вижив (фото)

На Черкащині автівка впала у воду: водій не вижив (фото)

Автомобіль Mitsubishi Pajero злетів з моста.

Між селами Пастирське та Ротмистрівка сталася жахлива ДТП. Внаслідок аварії 68-річний водій загинув на місці.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Автомобіль Mitsubishi Pajero злетів з моста та впав у річку Гнилий Ташлик. Попередньо водій не впорався з керуванням. Машина пошкодила секцію відбійника та впала у воду. 

© ГУ Національної поліції в Черкаській області
Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, на сході Болівії 30 грудня пасажирський автобус упав у гірську ущелину, в результаті чого щонайменше 11 осіб загинули та 28 дістали поранення.

На Волині відбулася серія ДТП - у Луцьку зіштовхнулися одразу три автівки

На Волині відбулася серія ДТП - у Луцьку зіштовхнулися одразу три автівки

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Аваріі та ДТП
Дата публікації
Перегляди
856
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація