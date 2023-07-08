На Черкащині автобус потрапив у ДТП: травмовано десятки людей, серед них – діти

У Черкаській області біля Умані рейсовий автобус із пасажирами потрапив в аварію – водій та 22 пасажири отримали травми, їх госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 02:00 у ніч проти 8 липня поблизу села Доброводи Уманського району. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебував 41 пасажир. Автобус здійснював рейс за маршрутом "Хмельницький-Кременчук".

"56-річний водій транспортного засобу "EOS" на заокругленій ділянці дороги вліво не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Внаслідок автобус виїхав за межі правого краю проїзної частини дороги та перекинувся. 56-річний водій автобуса та 22 пасажири, в тому числі троє неповнолітніх, зазнали травм різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Слідство триває.

Нагадаємо, у Лимані зросла кількість жертв та поранених внаслідок обстрілу окупантами.

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