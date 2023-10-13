На Черкащині батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації: як його покарали

На суді чоловік заявив, що планує служити в армії.

У Черкаській області до 2 років іспитового терміну засудили батька трьох дітей, який спочатку відмовився від мобілізації через вагітну дружину. На суді він заявив, що хоче служити у ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області.

За даними суду, на момент вручення повістки у чоловіка було двоє дітей. У березні його визнали придатним до військової служби та він отримав повістку на відбуття до частини, проте чоловік цього не зробив.

На суді ухилянт провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що у березні на роботі отримав повістку та пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. 22 березня він повинен був відбути на службу, проте не зробив цього, оскільки його дружина була вагітною і їй було складно доглядати за двома дітьми. У жовтні 2023 року в нього народилась третя дитина.

На суді призовник пояснив, що планує служити у ЗСУ та просив суворо його не карати.

Свідчення підозрюваного

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши його на 2 роки іспитового.

Нагадаємо, на Вінниччині "обмежено придатний" чоловік відмовився від мобілізації і його засудили.

Читайте також: