На Черкащині більшість "Пунктів незламності" переводять у "режим сну"

На Черкащині змінюють графіки роботи "Пунктів незламності".

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Враховуючи поточний стан справ, корегуємо роботу цієї мережі: 81 "Пункт незламності" продовжує функціонувати (32 – в цілодобовому режимі, 49 – у робочий час): тут є стабільний зв'язок та енергоживлення в разі масованого обстрілу інфраструктури; 114 "Пунктів незламності" переводимо в режим "готовий до роботи": в разі погіршення ситуації в регіоні вони відновлять свою роботу впродовж 3-х годин", - розповів Табурець.

За його словами, загалом на Черкащині було створено 195 "Пунктів незламності", а від моменту активації їх відвідали майже 15 тис. людей.

Нагадаємо, раніше в Чернігові також призупинили роботу "Пунктів незламності" та перевели їх у режим готовності, оскільки зараз вони не затребувані серед громадян.

Така сама ситуація і в Чернівецькій області. Там частину "Пунктів незламності" перевели в режим "готові до відкриття" і залишили працювати лише 131 пункт.

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