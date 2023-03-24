На Черкащині більшість "Пунктів незламності" переводять у "режим сну"

У Черкаській області 114 "Пунктів незламності" із 195-ти наявних переводять у "режим сну".
На Черкащині змінюють графіки роботи "Пунктів незламності".
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Враховуючи поточний стан справ, корегуємо роботу цієї мережі: 81 "Пункт незламності" продовжує функціонувати (32 – в цілодобовому режимі, 49 – у робочий час): тут є стабільний зв'язок та енергоживлення в разі масованого обстрілу інфраструктури; 114 "Пунктів незламності" переводимо в режим "готовий до роботи": в разі погіршення ситуації в регіоні вони відновлять свою роботу впродовж 3-х годин", - розповів Табурець.
За його словами, загалом на Черкащині було створено 195 "Пунктів незламності", а від моменту активації їх відвідали майже 15 тис. людей.
Нагадаємо, раніше в Чернігові також призупинили роботу "Пунктів незламності" та перевели їх у режим готовності, оскільки зараз вони не затребувані серед громадян.
Така сама ситуація і в Чернівецькій області. Там частину "Пунктів незламності" перевели в режим "готові до відкриття" і залишили працювати лише 131 пункт.
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