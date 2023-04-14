На Черкащині через повінь затопило села: почалася евакуація (фото, відео)

Рятувальники доставляють до підтоплених обійсть продукти та ліки.

На Черкащині через повінь затопило території вздовж річки Дніпро, деяких жителів регіону вже евакуювали.

Про це очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував у Мережі.

"На сьогодні через весняне водопілля маємо підтоплення територій у низці прирічкових сіл Черкаського та Золотоніського районів. Разом із ДСНС області координуємо роботу з убезпечення жителів", – написав голова області.

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Табурець також повідомив, що вздовж русла Дніпра працюють оперативно-мобільні групи для моніторингу ситуації та швидкого реагування. До справи залучаються і правоохоронці.

За даними голови ОВА, за добу 13 квітня рятувальники евакуювали трьох дорослих і дитину. Окрім того, запотреби до підтоплених обійсть доправляють продукти та ліки.

Прогнозується, що пік весняного водопілля буде від 18 до 28 квітня.

Табурець запевнив, що ситуація на постійному контролі.

Опубліковано Ігором Табурцем Пʼятниця, 14 квітня 2023 р.

Нагадаємо, на Київщині через паводок та прорив дамби місцевого ставка водою затопило декілька вулиць в Іванкові. Вода заливає подвір’я приватних будинків, місцевим допомагають правоохоронці.

Окрім того, у самому Києві вода з Дніпра затоплює територію набережних: під водою вже опинилися декілька прогулянкових зон поблизу річки. Рівень води різко збільшився біля моста Метро.

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