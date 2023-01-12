На Черкащині чоловік ґвалтував доньок своєї співмешканки: наймолодшій всього 6 років

Зловмисник відсидить 15 років у зв'язниці.

У Черкаській області 15 років ув'язнення присудили чоловікові, який ґвалтував неповнолітніх доньок своєї співмешканки.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

"Прокурор у суді довів, що 49-річний чоловік упродовж тривалого часу ґвалтував доньок своєї співмешканки. Одній з дівчаток – дванадцять років, а іншій – шість", – йдеться у повідомленні.

Вироком суду чоловікові призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Наразі вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

А у Кіровоградській області чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де й зґвалтував.

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