На Черкащині чоловік викрав 8-річну дівчинку: дитина розповіла моторошні подробиці

У Черкаській області раніше судимий уродженець Росії посеред вулиці викрав 8-річну дівчинку. Чоловік переконав дитину сісти в авто, вивіз її за село та демонстрував свої статеві органи. Після цього він погрожував її зґвалтувати, якщо вона про це розкаже поліції.

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

На суді підозрюваний заявляв, що лише "підвозив дівчинку"

За даними суду, подія сталась наприкінці березня у с. Родниківка Уманського району Черкаської області. Там чоловік посеред вулиці переконав 8-річну дівчинку сісти до нього в автомобіль. Після цього він вивіз дитину за село та демонстрував свої статеві органи.

На суді підозрюваний заявив, що він їхав до цього села, щоб "відремонтувати пральну машинку". Оскільки на вулиці був дощ він нібито захотів лише підвести дитину. Потім він дав їй 70 грн, бо дівчинці потрібно було купити зошити і поїхав геть. Коли він висаджував дівчинку - то зустрівся із жителькою села, яка з ним сварилась, оскільки він віз чужу дитину. Свою провину чоловік категорично заперечив.

Дівчинка на суді розповіла моторошні подробиці

Потерпіла дитина розповіла, що вона поверталась з магазину. Посеред вулиці біля неї зупинився автомобіль. Чоловік заявив, що знає її маму та живе поруч. Він запропонував підвезти дівчинку додому, на що вона погодилась. Згодом чоловік відмовився зупинятись біля її будинку та вивіз за село. Дорогою він розпитував, скільки їй років, чи знає вона про секс і чи бачила голим чоловіка своєї мами. За відповіді він дав дитині 50 грн. Потім чоловік почав показувати свій статевий орган, дитина розплакалась і просила її відпустити. Далі підозрюваний дав їй ще 20 грн і наказав мовчати, бо він її зґвалтує. Коли дівчинка прийшла додому - про все розповіла матері і та звернулась до поліції.

Свідчення дитини / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Працівник поліції на суді розповів, що він брав участь у пошуку підозрюваного. Коли копи його помітили, то документів у чоловіка не було і він спочатку намагався втекти. У розмові з поліцією підозрюваний спочатку підтвердив слова дитини.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.156 КК України та засудив до 7 років позбавлення волі. Оскільки підозрюваний перебував на іспитовому терміні, то остаточний вирок - 8 років в'язниці. Також чоловіка внесли до Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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