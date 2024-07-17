На Черкащині чоловік отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації: як все закінчилось

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лисянського районного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У березні 2024 року чоловік отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "боїться за своє життя та здоров`я, а тому воювати не бажає. Був залучений підрядною організацією для влаштування захисних укріплень на лінії фронту у Донецькій області, за що отримував заробітну плату, то на таку роботу згідний".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз.

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