На Черкащині чоловік отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації: як все закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Лисянського районного суду Черкаської області.
За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У березні 2024 року чоловік отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "боїться за своє життя та здоров`я, а тому воювати не бажає. Був залучений підрядною організацією для влаштування захисних укріплень на лінії фронту у Донецькій області, за що отримував заробітну плату, то на таку роботу згідний".
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Волинській області до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз.
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