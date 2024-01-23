На Черкащині чоловік поранив військового ножем на автобусній зупинці: подробиці від поліції

В Умані на Черкащині чоловік напав з ножем на військового та поранив у живіт. Подальшу долю нападника вирішуватиме суд. Наразі йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на речницю Черкаської обласної прокуратури Богдану Кулик.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи біля автобусної зупинки в Умані почав сварку із 32-річним військовослужбовцем. У ході конфлікту дістав ножа і ударив військового в живіт. Після вчиненого зник.

"Потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді поранення живота без ушкодження органів черевної порожнини. Його госпіталізували в лікарню. Підозрюваним виявився 39-річний уманчанин. Йому повідомили про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Йдеться про частину 1 статті 121 Кримінального кодексу України", — пояснила речниця.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, у Павлограді чоловік накинувся з ножем на патрульного та порізав йому обличчя: проти нього використали пістолет.