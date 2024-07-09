На Черкащині чоловік проігнорував бойову повістку – що йому загрожує

Військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК для відправлення до військової частини.

На Черкащині перед судом постане 48-річний чоловік, який не з'явився до ТЦК для відправлення до військової частини. Йому інкримінують ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Обвинувальний акт спрямовано до суду – чоловік може потрапити за ґрати на строк до п'яти років.

Про це розповіли у Черкаській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 48-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправлення у військову частину, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки. Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що за процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Нагадаємо, чоловік відмовився від мобілізації, бо його "примусово з роботи забрали до ТЦК" – чим це закінчилось.

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