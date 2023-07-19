На Черкащині чоловік прострелив статевий орган своєму другу: що сталось

У Черкаській області під час застілля двоє чоловіків посварились та почали стріляти один в одного. Тоді підозрюваний з мисливської рушниці прострелив своєму другу статевий орган.

Про це йдеться у вироку Шполянського районного суду Черкаської області.

За даними суду, конфлікт між друзями стався у липні 2022 року. Тоді під час застілля між чоловіками стався конфлікт. Підозрюваний пішов додому, приніс свою рушницю та вистрелив потерпілому в пах. У чоловіка діагностували вогнепальне поранення м`яких тканин лобка, 1/3 правого бедра, 1/3 правої гомілки і правої стопи.

Підозрюваний провину заперечив та заявив, що він не пам'ятає моменту нападу. Потерпілий ж розповів, що підозрюваний прийшов до нього в гості, між ними стався конфлікт і він прогнав друга. Той, погрожуючи його вбити, через певний час повернувся із мисливською рушницею. Нападник поцілив потерпілому в пах. Тоді чоловік почав відстрілюватись, оскільки побоявся, що друг його вб'є. Потерпілого та підозрюваного госпіталізували, їх врятували.

Суд визнав підозрюваного винним за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на три роки іспитового.

Нагадаємо, у Нових Санжарах Полтавської області на 34 тисячі грн оштрафували жінку, яка записала два інтимних відео та переслала їх через Telegram.

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