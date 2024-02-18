На Черкащині чоловік відмовився від мобілізації, бо доглядає онкохвору матір: суд його покарав

У Черкаській області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через онкохвору матір.

Про це йдеться у вироку Монастирищенського районного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік у грудні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді ж йому вручили повістку, проте він ухилився від призову до армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що його мати хворіє "на онкологічне захворювання 4-го ступеня, у разі його мобілізації його вона не здатна самостійно себе обійти та може померти від холоду чи голоду". Він додав, що нібито сестра відмовилась переїжджати з Черкас і доглядати за мамою.

"Наразі він не має підстав для відстрочки на період мобілізації, оскільки його матір не є особою з інвалідністю, щодо його матері відсутнє рішення ЛКК щодо потреби у сторонньому догляді. Після порушення кримінального провадження, він звертався у Монастирищенську БЛ з приводу оформлення інвалідності, проте його матір відмовилась проходити обстеження лікарів та в силу свого стану є не транспортабельною. Просить суворо не карати, висловлює жаль з приводу вчиненого", - йдеться у матеріалі суду.

Суд визнав чоловіка винним та статтею 336 ККУ та засудив 3 років позбавлення волі, замінивши на 1 рік іспитового.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо "повістку йому не вручали".

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