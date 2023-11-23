На Черкащині чоловік, який ніколи не служив, злякався і втік з військкомату: як його покарали

У Черкаській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який перед відправленням до військової частини втік з ТЦК і СП.

Про це йдеться у вироку Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, підозрюваний працює ветеринарним лікарем. Його у грудні 2022 року визнали придатним до служби в десантно-штурмових військах. Він повинен був відбути до військової частини, проте за годину до відправлення втік з військкомату.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що 27 грудня 2022 року повинен був з військкомату відправитись на службу. Проте "так-як раніше строкову службу не проходив, хвилювався за власне життя", а тому покинув територію РТЦК.

Офіцерка мобілізаційного відділу на суді пояснила, що чоловіка визнали придатним до служби у ЗСУ і він отримав "бойову повістку". Інший працівник військкомату додав, що він випустив чоловіка з території ТЦК і СП, але той втік і не повернувся.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки.

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