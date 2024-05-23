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На Черкащині чоловік вигадав, як пів року ховатись від мобілізації

На Черкащині чоловік вигадав, як пів року ховатись від мобілізації

На Черкащині чоловік ухилився від мобілізаці. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину заперечив.

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який від листопада 2023 року ховався від мобілізації. На суді він заперечив свою провину. 

Про це йдеться у вироку Маньківського районного суду Черкаської області. 

За даними суду, житель Черкащини у листопаді 2023 року отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК для відправлення на військову службу, проте чоловік ухилився від мобілізації. 

На суді староста села, в якому мешкає підсудний, пояснив, що він повинен був доправити до ТЦК жителя громади. Він зранку приїхав до будинку, в якому мешкає призовник, там працював телевізор та було увімкнене світло. Коли він постукав - світло вимкнули, проте телевізор і далі працював. Підсудний ж до нього так і не вийшов. 

На суді чоловік, який ухилився від мобілізації, повідомив, що того дня він хворів, а тому не поїхав до ТЦК, коли йому дали іншу повістку - він теж не приїхав. 

"Вину у вчиненому кримінальному правопорушенні не визнає, оскільки вважає що він не переховувався від РТЦК, проживав за місцем свого постійного проживання, тобто він в своїх діях не вбачає ухилення від призову на військову службу під час мобілізації", - йдеться у свідченні підсудного. 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

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