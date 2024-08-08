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На Черкащині чоловік заявив, що краще сяде до в'язниці, ніж мобілізація: чим це закінчилось

На Черкащині чоловік заявив, що краще сяде до в'язниці, ніж мобілізація: чим це закінчилось

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Чоловік на суді провину визнав.

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Лисянського районного суду Черкаської області. 

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У травні 2024 року йому дали "бойову повістку", проте чоловік ухилився від призову. 

На суді він провину визнав. У матеріалах суду вказано, що житель Черкащини "пояснив, що не прибув на визначений час та дату у отриманій ним повістці до ТЦК, оскільки не бажає бути військовослужбовцем. Зокрема, вказує на те, що має похилого віку матір, а також те, що мав бойовий досвід на донецькому напрямку у 2015-2019 роках у період дії в Україні особливого стану, тому не бажає більше брати участь у бойових діях. Розуміє свою відповідальність і вважає, що для нього буде краще відбути покарання в місцях позбавлення волі". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив його до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, на Волині чоловік отримав повістку і написав відмову від мобілізації.

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