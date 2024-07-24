На Черкащині чоловіку дали повістку на трасі, але він відмовився від мобілізації: як це закінчилось

Чоловік заявив, що його родичі в окупації, а тому він не служитиме у ЗСУ.

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від отримання бойової повістки та мобілізації.

Про це йдеться у вироку Канівського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, 22 грудня 2023 року ВЛК визнала 49-річного чоловіка придатним до мобілізації. 28 грудня 2023 року чоловіку намагались дати бойову повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

На суді підозрюваний частково визнав свою провину. Він заявив, що під час виїзду з Черкас його зупинила поліція, а згодом прийшли працівники ТЦК, які вручили йому повістку. Він прибув до ТЦК, де пройшов ВЛК, проте категорично відмовився від служби у ЗСУ, бо його родина мешкає в окупації.

"Він визнає, що необхідно йти захищати Батьківщину, проте він хвилюється за свою родину, тому може лише працювати, внаслідок чого з заробітної плати вираховується військовий збір. З грудня 2023 року до цього часу йому не вдалося вивезти свою родину з окупованої території. Натомість, вони мають бажання виїхати з цієї території, однак через ведення бойових дій не можуть цього зробити", - йдеться у поясненні суду.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві батько трьох дітей відмовився отримувати повістку.

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