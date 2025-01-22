На Черкащині дитина втекла з дому та пройшла 7 кілометрів: поліція повернула втікача додому

Батьки помітили зникнення дитини лише через деякий час.

На Черкащині поліцейські офіцери громади повернули додому 11-річного хлопчика.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Черкаській області.

"Хлопчика, який йшов дорогою “Київ-Знам’янка” поруч села Косарі виявила місцева жителька 20 січня близько 11:00 години. Жінка зупинила його, дізналася ім’я та вік дитини й повідомила про це поліцейським офіцерам Кам’янської територіальної громади", – йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що хлопчина посварився з батьками й вирішив помандрувати до родичів. Відтак він пройшов понад сім кілометрів від дому з сусідньої області, а батьки не одразу помітили зникнення сина.

Черкаські поліцейські офіцери громади зв'язалися з кіровоградськими колегами та передали дитину рідним.

Нагадаємо, на Черкащині породілля запхала немовля до пакета і викинула до сміттєвого бака.

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