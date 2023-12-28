На Черкащині дівчина намагалася скласти іспит з ПДР замість сестри-близнючки: як їх викрили

У Черкаській області близнючки вирішили скористатися своєю схожістю та скласти іспит з ПДР.

Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Дана та Діана разом пішли навчатися до автошколи. Після закінчення теорії, першого етапу навчання, сестри приїхали складати іспит зі знання правил дорожнього руху. Якщо цей етап завершився для Діани успішно, то Дані не пощастило.

Дівчата вирішили, що можна скористатися природньою схожістю. Тож через 10 днів здавати іспит за сестру сіла Діана. Але результат був не таким, як очікували близнючки.

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"Фокус не пройшов. Адміністратор, який слідкував за складанням іспитів, виявився уважним і "таємний зговір" викрив", - йдеться в повідомленні.

Результати анулювали обом дівчатам. Свої дії вони пояснювали вже поліцейським.

Близнючка намагалася скласти іспит з ПДР замість сестри / Фото: hsc.gov.ua

"Історія незвична і повчальна. Вчіться і ще раз вчіться. Лише так можна успішно скласти іспити", - наголосили в МВС.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік попросив посадити його до в'язниці замість мобілізації до армії. Він є учасником бойових дій та уже тікав зі служби.

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