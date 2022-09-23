На Черкащині дозволили відвідувати ліси, але не всі: перелік небезпечних насаджень

У Черкаській області змінили порядок відвідування лісів. Тепер заборона залишається на відвідування лише деяких з них.

При цьому, як і раніше, до лісів Черкащини заборонено заїжджати транспортом, окрім спецтехніки.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігоор Табурець.

"Зважаючи на безпекову ситуацію, дещо корегуємо порядок відвідування лісів на Черкащині. Нагадую, що з березня в області на це діяла абсолютна заборона", - зазначив Табурець.

Тепер до більшості лісів області дозволяють ходити, однак заборона залишається щодо лісових насаджень:

Деньгівського лісництва ДП "Золотоніське лісове господарство";

Руськополянського, Дубіївського, Білозірського, Дахнівського, Тясминського лісництв ДП "Черкаське лісове господарство", ДП "Черкаське військове лісництво";

Синицького лісництва ДП "Уманське лісове господарство";

Чорнявського лісництва ДП "Чигиринське лісове господарство";

Корсунського лісництва ДП "Корсунь-Шевченківське лісове господарство".

При цьому до лісів заборонено заїжджати на власних автомобілях. Виняток – спецтранспорт. Крім того, у всіх лісах області не можна розводити вогонь. Виняток – випадки, пов’язані з технологічним процесом заготівлі деревини.

"Пам’ятайте, що на всі заборони під час воєнного стану є об’єктивні причини. Усе задля вашої безпеки", - наголосив Табурець.

Нагадаємо, на півночі Волинської області, біля кордону з Білоруссю, заборонили відвідувати ліси у районах виконання завдань Сил оборони.

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