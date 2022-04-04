На Черкащині горе-переселенець з Києва обікрав друга, який його прихистив

На Черкащині горе-переселенець з Києва обікрав друга, який його прихистив

Злодія впіймали вже на виїзді з міста.

Житель Сміли прихистив у себе товариша, з яким разом працював у Києві. Однак той під час чергової пиятики обікрав "друга" і втік.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Черкаської області.

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Як зазначається, до 41-річний потерпілого після початку війни приїхав жити 30-річний товариш з Києва. Чоловіки разом проживали та випивали. Проте під час чергового застілля, коли господар втратив пильність, його "товариш" викрав гроші та банківську картку, а після того втік.

Правоохоронці затримали зловмисника вже на залізничному вокзалі, коли він намагався втекти з міста.

Чоловік у скоєному зізнався. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Тепер горе-переселенцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, 20-річний житель Черкащини організував шахрайську схему, за якою ошукував громадян, котрі намагалися врятуватися від війни в Україні.

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