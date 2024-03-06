На Черкащині клірик УПЦ героїзував російських окупантів та виправдовував повномасштабне вторгнення

Під час обшуку у нього вдома слідчі виявили заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ на Черкащині, який героїзував російських окупантів та виправдовував повномасштабне вторгнення.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці задокументували підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ - він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ.

“На власній сторінці у Фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував українських військових у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу “Азов” ‒ “нацистами”. Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів”, - розповіли в СБУ.

Вже під час обшуку у нього вдома слідчі виявили заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію.

“На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ спіймала мобілізованого до ЗСУ шпигуна, який спробував втекти до Придністров’я.

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