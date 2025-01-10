На Черкащині легковик влетів під вантажівку: троє загиблих (фото)

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

На автошляху Золотоноша - Умань сталася моторошна ДТП. В автопригоді троє чоловіків отримали травми, несумісні із життям. Їхній автомобіль в'їхав під вантажівку.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля "ВАЗ-2115" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем MAN.

"Внаслідок аварії загинули 43-річний керманич легкового авто та двоє його пасажирів, вік та дані загиблих чоловіків наразі встановлюються. Водій вантажівки не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники ДСНС, які деблокували тіла загиблих із понівеченого авто.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі поліцейські здійснюють необхідні слідчі дії та призначили експертизи для встановлення деталей аварії.

Нагадаємо, на Одещині водій на смерть збив дитину. Більше про це читайте у новині.

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