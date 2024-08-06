На Черкащині на трасі Київ – Одеса обвалився міст: що відомо (фото)

Поблизу Умані на трасі М-05 Київ — Одеса 6 серпня обвалився пішохідний міст. Він упав на проїжджу частину. Попередньо травмованих немає.

Про це повідомила у коментарі "Суспільному" речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, автопригода сталася на 208 кілометрі автодороги.

Міст обвалився на проїжджу частину після зіткнення з вантажівкою / Фото: Суспільне

"На місці працюють поліцейські. Попередньо відомо, що міст обвалився на проїжджу частину після зіткнення з вантажівкою. Інформація щодо травмованих не надходила", — розповіла вона.

Рух автомобілів у напрямку Києва тимчасово перекрили.

Поліцейські забезпечують рух у реверсному режимі.

Міст упав просто на проїжджу частину / Фото: Суспільне

Рух автомобілів у напрямку Києва тимчасово перекрили / Фото: Суспільне

Нагадаємо, у Києві "втомився" ще один міст: 19 червня обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу.

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