На Черкащині на трасі Київ – Одеса обвалився міст: що відомо (фото)

Пішохідний міст упав на проїжджу частину.
Поблизу Умані на трасі М-05 Київ — Одеса 6 серпня обвалився пішохідний міст. Він упав на проїжджу частину. Попередньо травмованих немає.
Про це повідомила у коментарі "Суспільному" речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
За словами речниці, автопригода сталася на 208 кілометрі автодороги.
"На місці працюють поліцейські. Попередньо відомо, що міст обвалився на проїжджу частину після зіткнення з вантажівкою. Інформація щодо травмованих не надходила", — розповіла вона.
Рух автомобілів у напрямку Києва тимчасово перекрили.
Поліцейські забезпечують рух у реверсному режимі.
Нагадаємо, у Києві "втомився" ще один міст: 19 червня обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу.
Читайте провідні новини дня: