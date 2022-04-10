На Черкащині надзвичайники витягнули з вогню зайченя: тепер малюк житиме в родині свого рятувальника (фото, відео)

І Міністерстві нагадали, що спалювати суху траву категорично заборонено.
На Черкащині надзвичайники врятували з вогню зайченя. Відтепер малюк житиме у родині рятувальника.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Зазначається, що вуханя врятували з вогню під час гасіння сухостою у селі Іваньки, що на Уманщині. У нього обпалені бік, голова і лапи.
Одразу після "рятувальної операції" один з пожежників зателефонував дружині: "Зустрічайте нового члена родини!".
"Малюка нагодували і тепер він оговтується від пережитого жахіття", — кажуть в МВС.
І Міністерстві нагадують, що спалювати суху траву категорично заборонено, адже сьогодні через бойові дії фауна України і так страждає.
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