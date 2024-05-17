На Черкащині новий військком замість знайомства з депутатами на сесії роздав їм повістки: відео інциденту

У Каневі нового керівника територіального центру комплектування запросили для знайомства з депутатським корпусом, а він вручив депутатам повістки.

Про це в коментарі 18000 повідомив міський голова Канева Ігор Ренькас.

За словами Ігоря Ренькаса, у територіальному центрі комплектування (ТЦК) запросили списки працівників виконавчих органів та депутатів міської ради, які й були надані. Новий начальник місцевого ТЦК мав намір, щоб міська рада роздала повістки депутатам, однак Ренькас зазначив, що вони не мають таких повноважень.

Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила депутатів про необхідність з'явитися і отримати повістки, проте на цей заклик відгукнувся лише один депутат.

"На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки", – розповів міський голова.

Скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали, Ренькас не повідомляє. Загалом в Канівській міській раді 26 депутатів. За словами міського голови, жоден з них на сьогодні службу в Збройний силах не проходить.

На Черкащині новий військком замість знайомства з депутатами на сесії роздав їм повістки: відео

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, що набуває чинності 18 травня, уточнює обов’язки бізнесу стосовно оповіщення військовозобов’язаних працівників.

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