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На Черкащині обмежили роботу закладів дозвілля попри коротку комендантську годину

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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На Черкащині обмежили роботу закладів дозвілля попри коротку комендантську годину

На Черкащині обмежили роботу закладів дозвілля

Від 22 червня усі заклади громадського харчування та дозвілля на Черкащині повинні зачинятися о 22:00.

На Черкащині обмежили роботу закладів дозвілля попри коротку комендантську годину в області.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Від сьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22:00. Без винятків", - наголосив Табурець.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено спільно із правоохоронцями та військовим командуванням.

"Усе – задля вашої безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії рф. Розраховуємо на ваше розуміння!" - додав Табурець.

Слід зазначити, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, в Україні комендантська година діє майже в усіх регіонах. Скільки вона триває в різних областях та де її не запровадили зовсім — читайте за посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
593
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