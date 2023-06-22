Від 22 червня усі заклади громадського харчування та дозвілля на Черкащині повинні зачинятися о 22:00.
На Черкащині обмежили роботу закладів дозвілля попри коротку комендантську годину в області.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Від сьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22:00. Без винятків", - наголосив Табурець.
За його словами, відповідне рішення було ухвалено спільно із правоохоронцями та військовим командуванням.
"Усе – задля вашої безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії рф. Розраховуємо на ваше розуміння!" - додав Табурець.
Слід зазначити, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.
Нагадаємо, в Україні комендантська година діє майже в усіх регіонах. Скільки вона триває в різних областях та де її не запровадили зовсім — читайте за посиланням.
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