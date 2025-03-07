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На Черкащині онука, якого розшукувала бабуся, виявили закопаним на городі 

На Черкащині онука, якого розшукувала бабуся, виявили закопаним на городі 

На місці вбивства / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

28-річний чоловік пішов до магазину і вже не повернувся.

Поліцейські затримали підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка, зниклого в Корсуні-Шевченківському Черкаської області. Його розшукували понад три місяці.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

В листопаді 2024 року до поліції Корсуня-Шевченківського звернулася жінка й повідомила про зникнення 28-річного онука, який пішов до магазину і додому не повернувся.

Оперативники, слідчі, аналітики розпочали комплексні заходи з розшуку.

Під час пошуків його виявили мертвим, він був закопаний на городі місцевого жителя. Експерти виявили тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть.

Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки у справі. Під підозру потрапив 33-річний житель Корсуня-Шевченківського, раніше судимий.

Нагадаємо, у Львові судитимуть 18-річну дівчину за вбивство з особливою жорстокістю. Під час суперечки львів'янка 65 разів ударила свого 27-річного хлопця кухонним ножем.

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