На Черкащині п'яний водій збив велосипедиста і возив у багажнику, поки той не помер

На Черкащині п'яний водій скоїв наїзд на велосипедиста та поклав його до багажника автомобіля, щоб відвезти до лікарні. Дорогою потерпілий помер.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 1 лютого у селі Сагунівка.

"Попередньо слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту встановили, що 27-річний водій Peugeot 308 на вулиці Черкаській скоїв наїзд на велосипедиста. Після чого поклав 47-річного потерпілого до багажника свого автомобіля і повіз його до лікарні. Дорогою до медичного закладу чоловік помер. Медики, які вийшли забрати постраждалого для госпіталізації, констатували його смерть та повідомили про подію до поліції", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські, які прибули на виклик виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов освідування. Результат — 2,04 проміле, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму алкоголю.

Сметрельна ДТП на Черкащині / Фото: Патрульна поліція Черкаської області

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Сметрельна ДТП на Черкащині / Фото: Патрульна поліція Черкаської області

Поліцейські затримали водія.

Слідчі за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Наразі повні обставини встановлює слідство.

Нагадаємо, у Києві п’яний водій влаштував потрійну ДТП, є постраждалі.

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