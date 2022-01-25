На Черкащині першокурсник мінував різні установи на замовлення кураторів з Росії

На Черкащині першокурсник мінував різні установи на замовлення кураторів з Росії

На вилучених комп’ютері та мобільному телефоні знайшли листування та отримання замовлень від російських кураторів.

На Черкащині СБУ викрила мережу псевдомінувань, яку координували з території Росії.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як виявилося, студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення щодо мінування. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини.

Хлопець також створив власний телеграм-канал. Там він розміщував фото та відео матеріали про результати "замінувань". Через цей канал він отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання.

За результатами обстеження у місцях "мінування" не було виявлено жодних вибухових предметів та речовин.

Зловмисника затримали у навчальному закладі.

Студент пояснив свої дії тим, що хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за "замовлення". На вилучених комп’ютері та мобільному телефоні знайшли листування та отримання замовлень від російських кураторів.

За словами СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з Росії обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Своєю чергою зловмисники не завжди усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об’єктів соціальної сфери.

Раніше повідомлялося, що студент із Кривого Рогу замовив "мінування" навчального закладу за кураторства ФСБ Росії.

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