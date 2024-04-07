На Черкащині після застілля з алкоголем два юнаки забили до смерті 17-річного підлітка

До скоєння злочину причетні двоє місцевих парубків, 18 та 20 років.

У Черкаській області, на Корсунщині затримано двох місцевих мешканців, які підозрюються у вбивстві 17-річного підлітка.

Про це передають Черкаські обласні поліція та прокуратура.

За словами правоохоронців, юнак був по-звірячому вбитий, а до скоєння цього злочину причетні двоє місцевих парубків, 18 та 20 років.

“Під час розпивання спиртних напоїв та на ґрунті неприязних відносин, вони завдали тілесних ушкоджень неповнолітньому після чого, вивели в поле та спричинили тілесних ушкоджень несумісних із життям”, — сказав керівник поліції області Олег Гудима.

Тіло підлітка зловмисники засипали землею, щоб приховати злочин.

Місце злочину

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Суд обрав двом підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.