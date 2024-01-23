На Черкащині "помічник депутата" вигадав, як вкрасти понад 200 свиней: чим усе закінчилось

У Черкаській області до 5 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чоловіка, який вкрав у фермерів понад 200 свиней на загальну суму 728 286 грн.

Про це йдеться у вироку Кам`янського районного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік у лютому-квітні 2016 року здійснював прийом свиней у фермерів, проте гроші людям пообіцяв заплатити згодом, чого так і не сталось. Загалом він вкрав понад 220 свиней на суму 728 286 грн.

На суді підозрюваний провину заперечив. Він заявив, що справді здійснював прийом свиней у фермерів. Тварин він здавав своєму партнеру, який нібито з ним не розрахувався за товар, через це він заборгував людям. Чоловік додав, що намагається виплатити компенсацію.

Потерпілі на суді повідомили, що підозрюваний та його спільник приймали свиней по вигідній ціні. Їм вони вручали розписку та пообіцяли, що за кілька днів повернуть гроші, проте згодом просто зникали. Також деяким фермерам підозрюваний представлявся "помічником депутата" та давав свої візитні картки.

Суд також заслухав свідків, які співпрацювали із підозрюваним. Дехто підтвердив, що купував у "помічника депутата" свиней, проте з ним розрахувались. Робітники ж зазначили, що просто виконували свою роботу і нічого не знали про шахрайство.

Суд визнав чоловіка винним за 4 ст. 190 КК України та засудив на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки підозрюваний перебував на іспитовому терміні, його остаточне покарання - 5 років та 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, чоловік обдурив банкомат і поповнив свою картку без грошей на 90 тисяч гривень.

Читайте також: