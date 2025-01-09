На Черкащині породілля запхала немовля у пакет і викинула на смітник

На Черкащині породілля запхала немовля у пакет і викинула у сміттєвий бак.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

8 січня до Золотоніського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік, який вивозив сміття натрапив на пакет із мертвим новонародженим немовлям. Поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження. Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи задля встановлення причини смерті.

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"Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що матір’ю новонародженої дитини є 25-річна жінка, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації. Немовля вона народила самостійно та після пологів поклала дівчинку у пакет і викинула до сміттєвого бака за магазином у селі Білоусівка Золотоніського району", – повідомили у поліції.

У рамках кримінального провадження відкритого за ст. 117 КК України призначено ряд експертиз.

За процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпрі мати "випадково вбила" немовля, коли хотіла заспокоїти.

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