На Черкащині посадовець ТЦК закликав "денацифікувати" Україну і чекав на прихід росіян

Суд призначив зрадникові покарання у виді 2 років позбавлення волі.

На Черкащині посадили до в'язниці співробітника ТЦК, який виявився прихильником кремлівського режиму, який заперечував збройну агресію Росії.

Про це передає Управління СБУ в Черкаській області.

Зловмисника викрили минулого року.

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Від початку повномасштабного вторгнення співробітник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки активно агітував підтримувати політику агресора.

Він планував перейту планував перейти на сторону ворога у разі захоплення регіону. Також закликав "денацифікувати" Україну та знищити "бандерівців".

Свої проросійські погляди поширював серед власного оточення та колег по роботі.

Крім цього, він заперечував причетність загарбників до вчинення воєнних злочинів у Бучі. Натомість виправдовував ракетні удари по українським містам та вбивства цивільних громадян.

"Перший тост – за перемогу. І завжди вставляю – за нашу перемогу. І тут "бандерівців" так коробить. До кінця року дотягну (на роботі в ТЦК. – Ред.). Далі наші (росіяни. – Ред.) прийдуть, звільнятися не треба буде", – розмірковував зрадник у телефонній розмові, яку перехопили українські спецслужби.

Суд призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі.

На Черкащині посадовець ТЦК закликав "денацифікувати" Україну і чекав приходу росіян

Нагадаємо, що НАЗК викрило чергового військкома-корупціонера одеського ТЦК, в якого виявили ознаки незаконного збагачення на майже 47 мільйонів гривень.

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