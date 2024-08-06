На Черкащині посеред вулиці намагалися мобілізувати батька та сина: як це закінчилося

У Черкаській області батькові й синові дали повістки посеред вулиці та намагалися мобілізувати. Проте син ухилився від військової служби, а що зробив батько - невідомо.

Про це йдеться у вироку Кам`янського районного суду Черкаської області.

Що сказав чоловік, якого намагалися мобілізувати разом з батьком

За даними суду, в серпні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації та дали повістку для проходження військової служби, проте він не прийшов до ТЦК та СП.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що "закінчив навчання в школі 2013 року. Відтоді офіційно ніде не працює, заробляє на життя підробітками, як-то косіння трави чи пиляння гілок дерев. 11 серпня 2023 року за результатами огляду військово-лікарської комісії був визнаний придатним для проходження військової служби. Під час проходження військово-лікарської комісії скаржився на стан здоров`я, але направлення до профільних лікарів не отримав. Висновок комісії в судовому порядку не оскаржував і не просив про повторне проходження ВЛК. Гадав, що у військкоматі отримав повістку для подальшого вирішення питання про укладення контракту, а не на відправку до Збройних сил України в порядку мобілізації. Мав з`явитися до відділу ТЦК 4 вересня 2023 року, але в той день перебував на підробітках і не прийшов. До нього ніхто потім не телефонував, службу у війську проходити не бажає".

Що сказав батько чоловіка

Його батько зазначив, що працівники ТЦК на вулиці дали йому та синові повістки і відправили на проходження ВЛК. Чоловік додав, що його син має проблеми з серцем.

Свідчення медиків і військових з ТЦК

Медики з ВЛК підтвердили, що підсудний має діагноз "пролапс клапана серця", проте це захворювання не звільняє від мобілізації.

Працівник ТЦК зазначив, що ву серпні 2023 року біля автостанції в районі залізничного вокзалу м. Кам`янка були зупинені обвинувачений і його батько, які не перебували на військовому обліку в ТЦК.

"У зв`язку з вказаним останнім були надані повістки про необхідність прибуття до відділу ТЦК на 11 серпня 2023 року. В той день обвинуваченого та батька підібрали біля школи і на автобусі повезли проходити військово-лікарську комісію в м. Сміла. В подальшому, оскільки хлопець був визнаний придатним, свідок у приміщенні відділу ТЦК видав під підпис бойову повістку. У визначений час обвинувачений не з`явився і на дзвінки не відповідав", - йдеться у свідченні військового.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Про долю батька підсудного у вироку суду не вказано.

Вирок суду

Нагадаємо, в Закарпатській області до 3 років і 2 місяців засудили чоловіка через ухилення від мобілізації.

Читайте також: