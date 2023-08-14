На Черкащині правоохоронці у лісі вибивали із затриманого "зізнання" у злочині – ДБР

Правоохоронці у такий спосіб хотіли швидко закрити справу про злочин.

У Черкаській області затримали двох правоохоронців за підозрою в перевищенні службових повноважень. Фігуранти намагалися вибити з чоловіка "зізнання" у злочині щодо крадіжки майна.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначили у ДБР, причетність громадянина до злочина не була доведена.

"Правоохоронці вирішили якнайшвидше розкрити злочин щодо крадіжки майна. Відпрацьовуючи свої версії, вони незаконно затримали мешканця регіону та почали його "допитувати" у лісі. Фігуранти надягнули чоловікові кайданки на руки та почали бити. Також вони зробили кілька пострілів із вогнепальної зброї біля голови потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Затриманий правоохоронець, який вибивав із чоловіка "зізнання" у злочині.

Обох підозрюваних затримано. Правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з заставою 200 тисяч гривень для кожного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, на Одещині у військовій частині побили військового (подробиці, фото).

Читайте також: