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На Черкащині самотній батько відмовився від мобілізації: суд його покарав

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Черкащині самотній батько відмовився від мобілізації: суд його покарав

На Черкащині чоловік відмовився від мобілізації. / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Черкаській області до іспитового терміну засудили 39-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо самостійно виховує дитину. 

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області. 

За даними суду, підозрюваний є солдатом запасу. Йому 6 жовтня 2023 року дали повістку. Чоловік повинен був прибути до військової частини 9 жовтня 2023 року, проте ухилився від служби в армії. 

На суді чоловік розповів, що його викликали до військкомату, де він пройшов ВЛК. Його визнали придатним до служби в армії. Чоловік ухилився від мобілізації, оскільки є самотнім батьком та самостійно виховує неповнолітню дитину та утримує літню матір. Провину він визнав та розкаявся. 

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд врахував, що чоловік дійсно самостійно виховує неповнолітнього сина та утримує літню матір. Його визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Суд замінив це покарання на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну. 

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка забрали з вулиці до ТЦК і СП, але він відмовився від мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
4050
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