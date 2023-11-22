На Черкащині самотній батько відмовився від мобілізації: суд його покарав

У Черкаській області до іспитового терміну засудили 39-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо самостійно виховує дитину.

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, підозрюваний є солдатом запасу. Йому 6 жовтня 2023 року дали повістку. Чоловік повинен був прибути до військової частини 9 жовтня 2023 року, проте ухилився від служби в армії.

На суді чоловік розповів, що його викликали до військкомату, де він пройшов ВЛК. Його визнали придатним до служби в армії. Чоловік ухилився від мобілізації, оскільки є самотнім батьком та самостійно виховує неповнолітню дитину та утримує літню матір. Провину він визнав та розкаявся.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд врахував, що чоловік дійсно самостійно виховує неповнолітнього сина та утримує літню матір. Його визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Суд замінив це покарання на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну.

Нагадаємо, на Львівщині чоловіка забрали з вулиці до ТЦК і СП, але він відмовився від мобілізації.

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