На Черкащині самотній батько відмовився від мобілізації: суд його покарав

На суді чоловік провину визнав.
У Черкаській області до іспитового терміну засудили 39-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо самостійно виховує дитину.
Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.
За даними суду, підозрюваний є солдатом запасу. Йому 6 жовтня 2023 року дали повістку. Чоловік повинен був прибути до військової частини 9 жовтня 2023 року, проте ухилився від служби в армії.
На суді чоловік розповів, що його викликали до військкомату, де він пройшов ВЛК. Його визнали придатним до служби в армії. Чоловік ухилився від мобілізації, оскільки є самотнім батьком та самостійно виховує неповнолітню дитину та утримує літню матір. Провину він визнав та розкаявся.
Суд врахував, що чоловік дійсно самостійно виховує неповнолітнього сина та утримує літню матір. Його визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Суд замінив це покарання на 1 рік та 6 місяців іспитового терміну.
Нагадаємо, на Львівщині чоловіка забрали з вулиці до ТЦК і СП, але він відмовився від мобілізації.
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