На Черкащині СБУ накрила шахраїв, які наживалися на внутрішніх переселенцях: як діяла схема

В Україні правоохоронці викрили ділків, які намагалися нажитися на переселенцях. Вони вимагали оплату за ненадане безкоштовне житло.

СБУ на Черкащині припинила діяльність шахраїв, які вимагали з людей оплату за ненадане безкоштовне житло у міських гуртожитках.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, банда займалася тим, що заробляла кошти на внутрішньо переміщених особах. Зловмисники вимагали гроші за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких забезпечувала держава і насправді було безкоштовним для цієї категорії осіб.

Що цікаво, незаконну схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки. До схеми також був причетний рієлтор, який вступив з організаторами у змову.

“Вони вимагали з внутрішніх переселенців щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а у випадку затримок – погрожували виселенням. У середньому прайс ділків коливався від 1,5 до 4 тисяч грн за місяць. Загалом встановлено понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали рієлтора “на гарячому” під час чергового отримання неправомірної вигоди”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини.

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