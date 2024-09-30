Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Черкащині СБУ затримала російського агента, який вишукував позиції ППО

На Черкащині СБУ затримала російського агента, який вишукував позиції ППО

Зрадника затримано / Фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою.

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомили у відомстві.

За даними контррозвідки СБУ, потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

За завданням окупантів фігурант об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими.

Агентурний "звіт" росіяни планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону.

"Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу військового об’єкта. Додатково було здійснено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. На місці затримання у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала у Харкові зрадника, який наводив російські ракети на власну бригаду ЗСУ та готувався втекти до РФ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація