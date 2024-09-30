На Черкащині СБУ затримала російського агента, який вишукував позиції ППО

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомили у відомстві.

За даними контррозвідки СБУ, потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

За завданням окупантів фігурант об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими.

Агентурний "звіт" росіяни планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону.

"Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу військового об’єкта. Додатково було здійснено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ. На місці затримання у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала у Харкові зрадника, який наводив російські ракети на власну бригаду ЗСУ та готувався втекти до РФ.

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