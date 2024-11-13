На Черкащині "смотрящі" проводили "сходку" просто у в'язниці: закінчилось все не "по-блатному"

На Черкащині поліція затримала "смотрящого" за Уманським районом та начальника виправної колонії, які організували кримінальну "сходку" у в'язниці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, злочинне зібрання відбулося у лютому 2024 року за безпосереднього сприяння керівника в'язниці. "Смотрящий" за Уманським районом організував "сходку", в якій брали участь кримінальні авторитети та в'язні віком від 33 до 56 років, включно зі "смотрящим" за виправною колонією, який відбуває там покарання.

На злочинному зібранні обговорювали розподіл сфер впливу та доходів, наповнення та контроль за "общаком", а також беззаперечне виконання в'язнями завдань від "смотрящих". Окрему увагу приділили питанням дотримання злодійських традицій та призначення покарань за їх порушення.

Правоохоронці затримали організаторів злочинного зібрання. Подробиці слідчих дій та висунуті підозри наразі не розголошуються.

Нагадаємо, раніше на Черкащині перед судом мали постати “смотрящий” за Уманню та кілер. Вони планували вбивство судді.

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