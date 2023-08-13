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На Черкащині сталася потрійна ДТП – є жертви (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Черкащині сталася потрійна ДТП – є жертви (фото)

Понівечена машина на Черкащині. / Фото: Facebook/ ДСНС України

Одна із жертв померла у кареті "швидкої".

На Черкащині у Золотоніському районі 13 серпня внаслідок масштабної автотрощі загинули троє людей.

Про це пише ДСНС.  

"На автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань", біля села Деньги, сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл двох загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій", - йдеться у повідомленні.

Понівечена автівка на Черкащині. / ©
Понівечена автівка на Черкащині.
Аварія на Черкащині. / ©
Аварія на Черкащині.

Рух по автодорозі ускладнений і регулюється працівниками поліції.

Нагадаємо, на Черкащині п'яний водій влетів у авто поліції, що вже оформлювала ДТП (відео).

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Дата публікації
Перегляди
2476
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