На Черкащині сталася жахлива ДТП за участю дітей: є загиблий

У Шполі, що на Черкащині, сталася жахлива ДТП – двоє дітей переходили дорогу, коли їх збило авто. Одна з них загинула.

Про це йдеться у сюжеті "Ми – Україна".

Що відомо про ДТП

Місцеві розповіли, що брат із сестрою просто переходили дорогу, в руках були велосипеди, аж раптом – в них влетіла машина. Від отриманих травм хлопчик загинув до приїзду "швидкої".

Загиблий Максим навчалася у третьому класі, однак його життя обірвалося надто рано. Дитину згадують спокійною, доброзичливою, чудовою. Хлопчик, кажуть вчителі, намагався в усьому допомогти і мав дуже гарні стосунки з учнями.

Максим, якого збив 17-річний юнак

11-річна Олександра була доправлена до шпиталю. Лікарі розповіли, що в неї: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівої скроневої ділянки, забій грудної клітини, колінних суглобів.

"Вона була пригнічена, плакала. Але що сталося – не пам'ятає", – зауважив лікар.

Кермував автівкою 17-річний юнак, поруч сидів також неповнолітній. З місця трагедії водій не тікав, а натомість переймався потрощеною автівкою.

"Він каже: Що ж мені батько скаже за машину?". Я кажу: "ти подивися, що ти зробив!" Дитина лежить мертва, а він бігає за машину переживає", – розповів очевидець.

Юнак лише торік закінчив школу, пішов вчитися на юриста. У школі був душею компанії. Батьки винуватця ДТП від коментарів відмовилися.

Як наголошують свідки ДТП, водій їхав зашвидко, щоб встигнути загальмувати. Однак це має остаточно встановити слідство. Наразі хлопець перебуває за ґратами, якщо його провину доведуть – він проведе там наступні 8 років.

Раніше моторошна аварія сталася у Криму. Внаслідок зіткнення легковика й військового КАМАЗа загинуло троє дітей та дві жінки.

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