На Черкащині суддя називала окупантів "нашими", а "Крим – російським": їй вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру керівниці суду з Черкащини за фактом виправдовування збройної агресії Росії.

Працівники Офісу Генерального прокурора, ДБР та СБУ повідомили про підозру керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Суддя після повномасштабного вторгнення РФ під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Вона називала захоплені території України "освобожденными", а окупантів називала "нашими" та визнавала АР Крим частиною Росії. Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові 2023 рік. Вона тлумачила збройну агресію РФ проти України як вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала ЗСУ у невиправданій агресії проти мирних українців", - йдеться у матеріалах правоохоронців.

Суддя, наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські. Вона стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як "живий щит", не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою.

Посадовиця заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

Суддя підозрюється у виправдування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексочільник СБУ Криму Кулініч постане перед судом за держзраду – що йому "світить".

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