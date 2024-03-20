На Черкащині судитимуть керівництво спецпідрозділів, причетних до розгону протестувальників під час Революції Гідності 

Тоді 10 особам було заподіяно тілесні ушкодження.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього керівництва спецпідрозділів Черкаської області, причетних до розгону протестувальників під час Революції Гідності.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

20 лютого 2014 року чотири колишні керівники силових структурних підрозділів виконали злочинний наказ керівника міліції області.

Встановлено, що вони брали участь у силовому розгоні протестувальників, які перебували біля пам`ятного знаку «Черкаси», що стоїть перед в’їздом на дамбу в обласному центрі.

Тоді 10 особам було заподіяно тілесні ушкодження та пошкоджено 5 транспортних засобів.

За цим епізодом колишні керівники Управління громадської безпеки, батальйону патрульної служби, спеціального батальйону судової міліції «Грифон» та заступника командира роти міліції особливого призначення «Беркут» УМВС України в Черкаській області обвинувачується у незаконному перешкоджанні організації, проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а також у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Нагадаємо, ще рік тому, у 10 річницю початку подій Революції Гідності, ДБР заявило про фінішну пряму у розслідуванні справ Майдану та назвало обвинувачених.

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