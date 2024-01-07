На Черкащині священника відсторонили від служіння через підозру в “чаклунстві” — ЗМІ

У селі Городецьке Уманського району на Черкащині настоятеля місцевого Свято-Покровського храму ПЦУ відсторонили від служіння через “численні порушення та відповідні скарги”.

За словами місцевих жителів, повідомляє “Суспільне”, ієрея Дмитра Плаксивого звинуватили "у прокльонах та чаклунстві".

Указом митрополита Черкаського і Чигиринського Іоана від 4 січня, який потрапив до журналістів, отця Дмитра заборонили у священстві, зняли з посади настоятеля храму в селі Городецьке та перевели поза штат.

Скандал зі священником на Черкащині / Фото: Суспільне

Причиною вказана "невідповідність сану священнослужителя", а також "численні порушення та відповідні скарги".

Місцевий житель Юрій, який організував збори на підтримку священника, стверджує, що у скарзі на “батюшку” йдеться, що він “ходив на кладовище, брав з могил землю та робив певні обряди, маніпулює людьми, вживає алкоголь та відмовився від ходіння-щедрування для воїнів ЗСУ, через що посіяв ворожнечу між старостою села, головою господарства та головою Паланської ОТГ”.

За словами місцевої жительки Ганни, священник почав служити у місцевому храмі кілька років тому. Про скарги на нього жінка нічого не чула.

Парафіяни склали звернення до вищого духовенства з проханням відновити ієрея у священстві.

"Суспільне" поки не отримало коментаря від управління Черкаської єпархії Православної церкви України.

Нагадаємо, у Волинській області до іспитового терміну засудили священника, який зв'язав шестикласницю. Його розлютило те, що вона біля храму рвала черешні.

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