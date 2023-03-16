На Черкащині уродженець Росії відмовився від мобілізації через "переконання": як його покарали

В Умані Черкаської області до умовного терміну позбавлення волі засудили уродженця Краснодарського краю РФ, який мав українське громадянство. Чоловік підлягав мобілізації, проте відмовився захищати Україну.

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, уродженець РФ, який мав українське громадянство, 18 січня 2023 року отримав повістку та пройшов медичну комісію. Він повинен був прийти до військкомату наступного дня. Чоловік зібрав речі та повідомив рідним про мобілізацію, проте до пункту збору він так і не прийшов.

На суді ухилянт провину визнав та заявив, що "внутрішнє переконання, яке не дозволяє йому брати до рук зброю та вбивати".

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін - 2 роками іспитового.

Нагадаємо, мешканець села Ворона, що в Ковельскому районі Волинської області, накинувся з лайкою на працівників військкомату, які на зупинці громадського транспорту вручали йому повістку.

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