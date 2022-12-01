На Черкащині в одній із громад заборонили діяльність московського патріархату

У Черкаській області на території Шполянської громади заборонили діяльність церкви Московського патріархату. Рішення ухвалили одноголосно.

Про це повідомляє Шполянська міська рада у Facebook.

Рішення ухвалили з метою захисту суверенітету, національної безпеки й територіальної цілісності України. А також для запобігання колабораціонізму і припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

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"Рішення одноголосно ухвалили міські депутати на позачерговому засіданні сесії 29 листопада. Народні обранці врахували антиукраїнську та антидержавну позицію релігійних організацій Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом та інших релігійних організацій з центром у країні-агресорі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності МП на території України. Пропонованим законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Скандали із УПЦ МП і обшуки СБУ на їхніх територіях

Останнім часом силовики СБУ "взялися" за УПЦ МП. Так, одним із найгучніших став обшук у Києво-Печерській лаврі, де спалахнув скандал через пісню, яка прославляє Росію, яка нібито пробуджується.

Під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

Крім того, обшуки були на територіях Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) й Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП), де виявили пропагандистські матеріали та ворожу символіку.

Напередодні, 30 листопада, СБУ із обшуком "завітала" до одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Тим часом на Вінничині вручили підозру митрополиту однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату. За словами правоохоронців, він розпалював релігійну ворожнечу, а також наказував молитись за патріарха Кирила, який підтримує війну Росії проти України.

А на Харківщині викрили настоятеля храму УПЦ Московського патріархату. Церковник під час окупації Куп’янського району росіянами закликав своїх парафіян підтримувати армію країни-агресорки та загарбників.

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