На Черкащині в Уманському і частині Звенигородського районів немає світла - ОВА

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Черкаській області без електроенергії опинилися Уманський і частина Звенигородського районів.
Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.
За його словами, аварійне відключення спричинене російськими ракетними ударами по енергооб'єктах в Кіровоградській області.
"Наші енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Передовсім на об’єктах критичної інфраструктури", -наголосив голова області.
Табурець закликає "тотально екномити електроенергію".
Масштабна повітряна тривога 22 жовтня
Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.
У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.
У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.
Російська армія також атакувала Рівненську область. Голова ОВА Віталій Коваль повідомив про влучання. Втім, без деталей.
Атакували росіяни і Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.
Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. В області вже розпочали відключення електроенергії.
Читайте також:
- У Києві почалися стабілізаційні відключення світла
- На Черкащині повідомили про влучання і закликали до "жосткої" економії електроенергії
- Хмельницький після вранішніх вибухів опинився без світла: попереджають про відключення води