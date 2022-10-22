На Черкащині в Уманському і частині Звенигородського районів немає світла - ОВА

У Черкаській області без електроенергії опинилися Уманський і частина Звенигородського районів.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

За його словами, аварійне відключення спричинене російськими ракетними ударами по енергооб'єктах в Кіровоградській області.

"Наші енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Передовсім на об’єктах критичної інфраструктури", -наголосив голова області.

Табурець закликає "тотально екномити електроенергію".

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Російська армія також атакувала Рівненську область. Голова ОВА Віталій Коваль повідомив про влучання. Втім, без деталей.

Атакували росіяни і Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. В області вже розпочали відключення електроенергії.

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