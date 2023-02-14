На Черкащині вантажівка на смерть збила двох чоловіків, які ремонтували дорогу: подробиці і фото

Біля села Нестерівка Уманського району Черкаської області у понеділок, 13 лютого, вантажівка на смерть збила двох чоловіків, які ремонтували дорогу.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

ДТП сталась на трасі Київ-Одеса. Там двоє працівників дорожньої служби, віком 39 та 43 роки, ремонтували дорогу. Вони встановили аварійні знаки про обмеження на трасі.

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Проте 45-річний водій вантажівки Mercedes не впорався з керуванням та врізався у припарковане авто дорожньої служби. Двоє працівників, які були поруч транспортного засобу отримали тяжкі поранення та загинули на місці ДТП.

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Водія вантажівки затримали. Йому інкримінують за ч. 3 ст. 286 ККУ. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Нагадаємо, у Києві трамвай збив на смерть жінку. ДТП сталася на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці.

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