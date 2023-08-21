На Черкащині військком попався на хабарі від призовника: що він йому пообіцяв

Одного з підозрюваних відправили під варту.

У Черкаській області затримали працівника ТЦК і СП та двох його спільників. Вони за 3 тисячі доларів пообіцяли поставити призовника на військовий облік.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, військкома, медика та ще одну цивільну особу підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 3 тисячі доларів.

За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Затримання на Черкащині / Фото: Офіс генерального прокурора

Підозрюваних затримали. Їм інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Затримання військкома на Черкащині / Фото: Офіс генерального прокурора

Одного із фігурантів справи уже відправили під варту. Двом іншим підозрюваним суд ще повинен обрати запобіжний захід. Триває слідство.

Затримання військкома на Черкащині / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів.

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