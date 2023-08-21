На Черкащині військком попався на хабарі від призовника: що він йому пообіцяв

Одного з підозрюваних відправили під варту.
У Черкаській області затримали працівника ТЦК і СП та двох його спільників. Вони за 3 тисячі доларів пообіцяли поставити призовника на військовий облік.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, військкома, медика та ще одну цивільну особу підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 3 тисячі доларів.
За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Підозрюваних затримали. Їм інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Одного із фігурантів справи уже відправили під варту. Двом іншим підозрюваним суд ще повинен обрати запобіжний захід. Триває слідство.
Нагадаємо, Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів.
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